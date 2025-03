Iltempo.it - "Delegazione partita per Washington". La mossa di Tajani sui dazi di Trump

Sui possibilistatunitensi l'Italia ha un piano anche per vedere come tutelare nel modo migliore le imprese. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, parlando coi cronisti a Ravenna a margine della sua visita odierna, affermando tuttavia che "bisogna aspettare di vedere se vengono imposti" considerato che "ancora non c'è nessuna decisione da parte degli Usa".ha ricordato che "proprio oggi èalla volta diunadel ministero degli Esteri responsabile del commercio internazionale che terrà una serie di incontri con gli americani. In ogni caso l'Italia lavora insieme al commissario responsabile del commercio Sefcovic". Quanto al piano per tutelare le imprese italiane, il ministro ha detto che "un ottimo scudo per continuare a garantire il nostro export può essere un incremento delle importazioni e un incremento degli investimenti italiani negli Stati Uniti".