Dedagroup acquisisce Dispell Magic | più AI per il fashion e crescita negli USA

(Deda), uno dei principali gruppi tecnologici italiani specializzati nella digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di(Competitoor), azienda innovativa fondata nel 2016 da Maximilian Lanaro e specializzata in soluzioni di price intelligence e analisi della concorrenza basate su intelligenza artificiale. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti per Deda Stealth, la divisione didedicata ale luxury retail, che da oltre 30 anni supporta i più grandi brand del settore con tecnologie avanzate. Grazie a questa acquisizione,rafforza la propria posizione nel mercato globale dele accelera la sua espansioneStati Uniti, dove il gruppo ha già una presenza consolidata con le controllate VisiFI e Share One in ambito finanziario.