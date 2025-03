Anteprima24.it - Debutto in prima nazionale de “La Scuola di Ballo” del sannita Enrico Torzillo

Tempo di lettura: 3 minutiDebutta inMartedì (11 Marzo) Ladicon la regia del, nuova produzione del Teatro Metastasio di Prato con la co-produzione dell’Accademiad’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Continua la carriera del giovaneche, avendo mosso i primi passi artistici alla SOLOT – Compagnia Stabile di Benevento, dopo il trasferimento a Roma e la laurea in Regia Teatrale presso l’Accademiad’Arte Drammatica, lavora,, per diversi anni, come attore, per poi concentrarsi sulla regia. Dopo aver curato la messa in scena di numerosi importanti testi d’autore e aver lavorato con grandi figure del teatro italiano come Gabriele Lavia, debutta al Teatro Fabbricone di Prato con un testo meno noto di Carlo Goldoni.