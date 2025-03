Gamerbrain.net - Death Stranding 2: Uscita annunciata, Edizioni, Pre-Order e nuovo Trailer

2: On the Beach debutta su PlayStation 5 il 26 giugno 2025 al prezzo di 69,99€. L’attesa nuova avventura firmata da Kojima Productions potrà essere pre-ordinata a partire dal 17 marzo 2025, offrendo ai fan la possibilità di accedere a contenuti esclusivi fin dal lancio.Vantaggi del Pre-OrdineChiunque decida di pre-ordinare una qualsiasi versione del gioco riceverà i seguenti omaggi:Hologramma Personalizzato: Quokka disponibile sin da subito.Equipaggiamento speciale in-game:Battle Skeleton Argento (disponibile nei livelli LV1, LV2, LV3).Bokka Skeleton Argento (disponibile nei livelli LV1, LV2, LV3).Edizione Deluxe Digitale – 79,99€Questa edizione digitale è pensata per chi vuole ampliare la propria esperienza di gioco con contenuti esclusivi:Equipaggiamento dorato:Battle Skeleton Oro (LV1, LV2, LV3).