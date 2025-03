Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, Kojima ha inserito una “copia perfetta” di Snake nell’ultimo trailer

Hideonon è nuovo ad idee in grado di attirare le attenzioni dei giocatori e, senza troppe sorprese anche il nuovodi2: On The, ha incluso una sorpresa decisamente inaspettata. Difatti il celeberrimo game director giapponese haun personaggio che sembra uscito direttamente da Metal Gear Solid: Neil, interpretato da Luca Marinelli, assomiglia incredibilmente a Solid. Non si tratta di un caso, ma di una scelta voluta da, che anni fa aveva dichiarato che l’attore sarebbe stato una “sputata” dicon una bandana. Con questa mossa, il director gioca con i riferimenti al suo passato e accende l’entusiasmo dei fan.Il nuovodi2, dalla durata di 10 minuti, ha mostrato una serie di scene intriganti e misteriose, tipiche dello stile di Hideo, dove tra queste troviamo anche il primo piano su Neil che ha immediatamente attirato l’attenzione dei giocatori: la sua estetica, il volto di Marinelli e soprattutto la bandana rendono il collegamento coninevitabile.