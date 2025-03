Terzotemponapoli.com - De Santis: ”Roma 60% di possibilità di passaggio del turno in Europa League”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lorenzo De: ”60% dididelin, Dybala fuoriclasse del gruppo. Lazio eroica contro il Plzn, Viola più forte del Panathinaikos, può ribaltare il risultato”Lorenzo De, agente Fifa, procuratore e intermediario di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. In questo estratto, l’opinione di Desulle italiane ancora impegnate nelle Coppe europee, con i fari puntati su, Lazio e Fiorentina.Parliamo delle italiane in Coppa, escludendo l’Inter che ha ipotecato la qualificazione all’andata. Quanteha ladi passare il? Quanto è importante è Dybala da 1 a 10 nello scacchiere di Ranieri e perché?“La vittoria in extremis della, in, accresce la fiducia ed allunga la striscia positiva di risultati dei giallorossi.