Inter-news.it - De Roon avvisa l’Inter: «Abbiamo lanciato un messaggio forte!»

Deparla in vista di Atalanta-Inter, dopo la vittoria roboante contro la Juventus a Torino per 4-0. L’olandese hagià la sfida alla Beneamata, definendola però la squadra piùdelo campionato.– Intercettato nel post partita da DAZN, Marten deha parlato al termine del match commentando in questo modo l’incredibile vittoria contro la Juventus. L’olandese ha risposto alla domanda sulla prossima partita contro, che sarà l’ennesimo scontro diretto di questa stagione per la corsa scudetto. Le sue parole: «Vincere qua e fare partitone, creare così tanto, è incredibile. Possiamo vincere con tutte. Inter? Non riusciamo mai a vincere, soprattutto in casa stiamo faticando. Ma oggi, vogliamo dare continuità a questa prestazione. Dobbiamo prepararla bene perché è la squadra piùdel campionato».