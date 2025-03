DaziTajani | inviata delegazione in Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.35 "Ho inviato a Washington unaper parlare con i responsabili americani della questione dazi. Lavora in sintonia con la Commissione Ue, che ha la competenza esclusiva sugli accordi commerciali". Così il ministro degli Esteri Tajani. "Il governo ha un progetto per fare in modo che il nostro export possa proseguire",aggiunge."Intanto credo si debba rafforzare la nostra presenza su altri mercati,Messico,Paesi del Golfo,Giappone,Turchia, e, contemporaneamente, trovarere il modo di dialogare con Usa".