Dazi Usa l’allarme delle imprese A rischio alimentari e macchinari | No alla guerra commerciale

di Trump spaventano l’economia ferrarese. Tra annunci via social o a reti unificate ed effettive iniziative, gli imprenditori stanno facendo i conti, tratteggiando scenari, ipotizzando misure correttive. Perché anche l’economia estense intrattiene rapporti di affari con quella americana. Gli Stati Uniti nel 2024 sono stati uno dei dei pochi Paesi dove l’export ferrarese è aumentato. Secondo l’analisi elaborata dall’osservatorio economia della camera di commercio di Ferrara e Ravenna l’Europa si rivela ancora una volta la destinazione e la provenienza principale, sempre rappresentando circa i due terzi dell’export ferrarese totale e l’87% dell’import (quota in lieve aumento rispetto allo scorso anno). La Germania, nonostante la forte contrazione di prodotti chimici e dell’automotive, è da sempre il primo partner straniero per la struttura imprenditoriale ferrarese, quasi 337 milioni di euro in nove mesi con un calo di circa 11 milioni (pari al -3,1%) rispetto allo stesso periodo del 2023.