Ilfattoquotidiano.it - Davide Lacerenza in un video con Diprè quando “sapeva che era in corso un’indagine” ma continuava a consumare droga, circondato da giovani donne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e Stefania Nobile sono agli arresti domiciliari: secondo gli inquirenti avrebbero, assieme al factotumAriganello, procurato escort ead una serie di clienti. Tutto si sarebbe svolto nei locali milanesi Gintoneria e Malmaison, il secondo una sorta di privè esterno che veniva aperto solo per chi spendeva di più. Un “pacchetto completo” sarebbe stato consegnato anche a domicilio, sempre ai clienti più facoltosi.E nelle carte dell’inchiesta – come riporta Fanpage – spunta anche il nome di Andrache non è indagato. Unè agli atti, si vedono l’avvocato einsieme. Il filmato è stato pubblicato il 31 gennaio 2025. La location è la Gintoneria, il locale ora chiuso in zona Stazione Centrale. Il proprietario ed ex fidanzato di Stefania Nobile “consuma sostanze stupefacenti” e “si intrattiene conin abiti succinti, replicando una situazione evidentemente reale”.