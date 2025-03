Ilfattoquotidiano.it - “Dateci le chiavi altrimenti fate una brutta fine”: così nel carcere di Avellino cercarono di uccidere un detenuto

“State zitti equello che diciamo e non vi succede niente, non vi ammazziamo.ledel primo piano destro, dobbiamo andare nella cella nove”. Minacciosi e spietati, non solo con ilvittima della loro ferocia, ma anche con gli agenti della penitenziaria deldi. Sono gli 11 detenuti arrestati per aver massacrato di botte un altro25enne in un raid punitivo nelcampano. Volevano ledel “primo piano terra destro”, quelle che aprono i cancelli di sbarramento. I due agenti hanno provato a resistere, ma sono stati sequestrati e percossi mentre uno degli aggressori riusciva a sfilare ledalle loro tasche.Eè scattato il pestaggio a sangue del, avvenuto il 22 ottobre scorso e raccontato nelle 25 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip diElena Di Bartolomeo, al termine di rapide indagini coordinate dalla procura guidata da Domenico Airoma.