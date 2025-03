Juventusnews24.com - Danilo trascina il Flamengo e la Juventus crolla: i numeri a confronto prima e dopo l’addio dell’ex capitano

di RedazioneNews24ile la: ie quelli difensivi dei bianconerivola col, laaffonda. Il sito Savoir Sport ha raccolto idei bianconeried anche idel brasiliano dal suo ritorno in patria. Ilè impietoso.Con: – 16 partite giocate – 14 gol subiti – 8 clean sheetDaldi: – 18 partite – 22 gol subiti – 5 clean sheetQueste, invece, le sue statistiche al:– 1º per azioni con la palla (395)– 1º per passaggi riusciti (296)– 1º per lanci lunghi riusciti (17)– 1º per respinte difensive (13)– 1º per azioni difensive (21)– 1º per palloni recuperati (45)– 2º per valutazione Sofascore (7.53)– ?2º per intercetti (6)Leggi sunews24.