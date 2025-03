Juventusnews24.com - Damascelli demolisce Thiago Motta: «La sua gestione è la vera vergogna. Si può fare peggio di così solo confermandolo in panchina»

di Redazione JuventusNews24ha commentato duramente la figuraccia della Juventus di. Le dichiarazioni sull’allenatorePer il Giornale, Tonyha commentatoJuve–Atalanta e la. Le parole sui bianconeri.– «Parrocchiali le scelte di. In svantaggio ha mantenuto inVlahovic per 74 minuti, cambiandolo poi con Kolo Muani, l’ignoranza è abissale, la suaè la. Si può, confermargli il contratto, cosa anche probabile con l’irresistibile triade Ferrero-Scanavino-Giuntoli. Di contro, essenziale e aggressivo il gioco dell’Atalanta, superiore in ogni zona del campo, la squadra resta in zona di osservazione a ridosso della coppia di testa».Leggi su Juventusnews24.com