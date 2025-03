Iodonna.it - Dall’Oceanografico al Bioparco, dalle Fallas di marzo al Giardino del Turia: cosa non perdere a in un mini viaggio a Valencia

, situata lungo la costa orientale della Spagna, in primavera è una meraviglia, da visitare a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Nel 2024 la città era stata eletta dalla Commissione Europea Capitale Verde Europea, grazie soprattutto ai 160 chilometri di piste ciclabili e ai 94 km2 di zone pedonali. Il suo clima mite e un territorio pianeggiante la rende una città perfetta di cui godere senza automobile. Sono tanti i suoi lati da scoprire, noi di iODonna abbiamo realizzato una piccola video-guida con le curiosità raccontateguide locali, le attività, le esperienze e i luoghi da nonin un weekend.L’alluvione di fine ottobre non ha colpito il centro della cittàDopo l’alluvione che a fine ottobre ha messo in ginocchio la periferia die causato la morte di oltre 200 persone, in molti si sono chiesti se fosse sicuro prenotare unin questa destinazione.