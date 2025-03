Lanazione.it - Dalle pescaie agli impianti idroelettrici, energia pulita con l’acqua dell’Arno: 6 centrali completate

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 marzo 2025 –dal fiume Arno. Continuano i lavori per la realizzazione delle 13 briglie sul fiume che, una volta ultimate, garantiranno una produzione energetica annua di 55 GWh, pari al fabbisogno di circa 20.000 famiglie, contribuendo in modo significativo alla transizione ecologica e alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Gliad acqua fluente interessano il tratto del fiume tra Incisa e Porto di Mezzo, a Lastra a Signa. Un anno fa è stata inaugurata la prima centrale, quella all’Isolotto e a oggi sono già operativi glidi Incisa, Ellera, Compiobbi, Sant’Andrea a Rovezzano, Martellina e Cartiera, mentre entro l’anno prossimo verranno completati quelli di Ponte d’Annibale (Incisa), Sieci, Rignano e San Niccolò. Ecco come funziona un impianto idroelettrico ad acqua fluente / VIDEO L’investimento Il progetto è realizzato in Project Financing con un investimento di circa 100 milioni di euro, e come ha ribadito il presidente “rappresenta un'importante opera per la sicurezza idraulica e la produzione dida fonte rinnovabile.