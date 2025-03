Iltempo.it - Dalla scuola al lavoro, il piano di Valditara: la video-intervista

al. "Oggi a Kilometro Rosso, nello Spazio Brembo a Bergamo, abbiamo incontrato le imprese per parlare del futuro dellaitaliana e dell'importanza del dialogo tra il mondo dell'istruzione e il mondo produttivo. Per questo ho deciso di istituire a Roma un tavolo di confronto fra tecnici di tutte le associazioni di categoria, direttori degli Uffici Scolastici Regionali e dirigenti generali del Ministero per individuare le buone pratiche in specie in tema di orientamento e di dialogo frae impresa", ha detto il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, nell'ambito di "Connecting to the future", un'iniziativa itinerante che ha la scopo di rafforzare le interlocuzioni tra Ministero, Istituzioni scolastiche e mondo delle imprese. "Il 90% dei giovani che escono dagli Its trova immediatamente, il restante, per la maggior parte, prosegue il proprio percorso formativo", ha detto il ministro, "Stiamo riformando e l'Its, gli Istituti tecnici, con la riforma del 4+2 - ha affermato - che danno delle opportunità straordinari per i nostri giovani".