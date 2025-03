Ilrestodelcarlino.it - Dalla parte dell’Europa: "Una federazione di Stati e sostegno all’Ucraina"

Un’Europa più forte e unita, unaeuropea, gliUniti d’Europa: è questa la richiesta che ha portato circa cento persone a riunirsi ieri in piazza della Repubblica, dopo l’appello dei rappresentanti di Azione, Italia Viva, Mfe, Psi, Pri e +Europa. Secondo gli organizzatori, la manifestazione aveva l’obiettivo di accendere i riflettori sulla necessità di creare un’Unione Europea realmente coesa, con istituzioni più solide e un esercito comune. In modo tale da garantire la sicurezza del continente senza dipendere da altri. Il contesto geopolitico attuale, tra l’incertezza della politica americana e la guerra in Ucraina, ha reso ancora più urgente il dibattito su un’Europa più autonoma e determinata nel difendere i propri valori. Danny Farinelli, segretario provinciale di Azione, ha dato il via all’evento con le sue dichiarazioni: "L’Ucraina è uno Stato sovrano che sta difendendo il proprio territorio con il sangue.