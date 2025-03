Newsagent.it - Dalla parità di genere alla parità sessuale, i nuovi trend secondo Wyylde

Donne e sessualità. Icambiano. Lo affermaattraverso la ricerca Ipsos sugli stili di vita sessuali nel Bel Paese, per cui sempre più donne vogliono esprimere e vivere la propria sessualità in modo più libero. Dall’analisi emerge un dato su tutti: in due decenni le donne italiane che affermano di vivere il sesso anche in modo separato dall’amore, sono aumentate del 60%.La piattaforma per adulticonferma il suo impegno nel sottolineare il concetto didie il riconoscimento del diritto per le donne di veder assecondato il proprio crescente desiderio di esprimere la propria sessualità senza pregiudizi.Superati (finalmente) gli stereotipi dila ricerca cheha affidato a Ipsos nel 2023 per analizzare le abitudini e i desideri sessuali degli italiani (rappresentato da un campione di 4000 individui, equamente diviso tra uomini e donne), nella Penisola le abitudini e i modelli relazionali stanno cambiando rapidamente.