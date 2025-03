Tvplay.it - Dal Napoli all’Inter, trasferimento lampo: che rinforzo

Leggi su Tvplay.it

La lotta scudetto tra Inter epotrebbe presto accendersi anche in chiave mercato. Ecco che cosa è successo. L’ultimo turno di serie A ha acceso ancora una volta la lotta scudetto con ilche ha rispostoe ieri sera l’Atalanta ha dimostrato di esserci, un perentorio 4 a 0 in casa della Juventus e ora la lotta per il titolo sembra ormai un discorso perentorio tra tre squadre. Domenica prossima ci sarà anche il big match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter.Dal: che(Lapresse) TvPlayDa un lato la squadra di Antonio Conte ha vinto e convinto, abbattendo la Fiorentina con un 2 a 1 che quasi va stretto agli azzurri, dall’altra l’Inter ha vinto in rimonta a Monza ma la squadra sembra affaticata da un calendario durissimo e che vedrà altri numerosi impegni tra Champions League e coppa Italia, a partire dal ritorno di San Siro contro il Feyenoord.