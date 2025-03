Lanotiziagiornale.it - Dal Movimento 5 Stelle un altro No al piano ReArm di Ursula: “Un favore alle lobby delle armi”

Ilnon ci sta alla deriva bellicista dell’Europa. “Ciò che serve è una efficiente difesa comune europea e non riarmare i singoli Stati. Così si finisce per arricchire lesenza migliorare la nostra sicurezza. Ilrischia di portare l’Europa in guerra,von der Leyen si sta assumendo una grave responsabilità, perevitando il voto del Parlamento europeo. Per questo domani tutto il M5s, anche deputati e senatori,arà davanti a quella assemblea per dire forte il suo no. Un’Europa bellicista ci fa orrore”. Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera.A suo giudizio, “il ricorso alla logica della deterrenza è un’ulteriore conferma dell’irrazionalità di questo. La deterrenza funziona se il livello di armamenti è pressoché paritario, ma si ha idea di quanto tempo e soldi servirebbero per arrivareseimila testate nucleari della Russia? E nel frattempo Putin resterebbe a guardare o incrementerebbe il suo arsenale?”.