Agi.it - Dal mondiale ai guai familiari, arrestato l'ex campione del mondo di ciclismo Vainšteins

AGI - Dal titoloconquistato a Poulay, in Francia, nel 2000, all'arresto all'aeroporto bergamasco di Orio al Serio per violazione degli obblighi di assistenza familiare: è la parabola del ciclista lettone Romans Vainsteins,al suo arrivo in Italia da Riga perché deve scontare una condanna a quattro mesi di carcere per non aver pagato gli alimenti alla figlia, rimasta a vivere in Lombardia insieme alla madre da cui il 52enne si era separato nel 2001. Vainteins è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Lecco e trasferito nel carcere di Bergamo: dopo aver lasciato l'Italia, aveva smesso di versare gli alimenti alla figlia (nata nel 1997) che con la madre ha continuato a vivere a Bergamo, prima in città e poi a Stezzano, dove ilsi era inizialmente trasferito.