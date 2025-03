Ilfattoquotidiano.it - Dal Carnevale di Viareggio un messaggio rivoluzionario: riappropriarsi del tempo contro riarmo e degrado

Ho avuto occasione, martedì scorso 4 marzo, di partecipare alla serata conclusiva deldi, una grande manifestazione popolare, che unisce solidi richiami a una bella tradizione condivisa e pungenti richiami alla realtà distopica che stiamo purtroppo vivendo.Molti e tutti belli i carri, accompagnati da stuoli danzanti vestiti da fantasiosi costumi. Da segnalare una gigantesca e terrificante pupazzona raffigurante la Meloni cogli iconici occhi a palla, il carro intitolato alla sana e robusta Costituzione e altri ancora. Personalmente ho seguito e tifato il carro ideato dal giovane siciliano Matteo Raciti, che si è trasferito aproprio per seguire ile si è reso protagonista di una travolgente ascesa che lo ha portato martedì, col concorso determinante di importanti strutture sociali e culturali del luogo, a classificarsi primo per il secondo anno consecutivo nella seconda categoria, e quindi destinato molto probabilmente a passare alla prima nel 2027 in virtù del complesso regolamento della pittoresca manifestazione.