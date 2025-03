Anteprima24.it - Dal 13 al 15 marzo le eccellenze di Postiglione in esposizione alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo degli anni scorsi e la partecipazione alle fiere internazionali del, il Comune diritorna inanche per il 2025 nello stand della Regione Campania,delche si svolgerà apresso la Mostra d’Oltremare, dal 13 al 15. Dalle bellezze storico-paesaggistiche mozzafiato, ai cammini religiosi, passando per le attività sportive all’aria aperta e alle escursioni, senza tralasciare gli eventi culturali e soprattutto i piatti antichi della tradizione enogastronomicase. Benessere, divertimento, ospitalità e relax, queste le parole chiave racchiuse nell’attività di promozione turistica e sviluppo del territorio promossa dall’Ente di Palazzo di Città guidato dal sindaco Carmine Cennamo che in sinergia con associazioni, parrocchia e imprenditoriase, racconta a turisti, escursionisti, visitatori, tour operator, Enti, la cittadina die gli Alburni.