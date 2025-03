Riminitoday.it - Da piazzale Vannoni a piazza della Balena: fiori e aiuole in circolo grazie all’impegno dei Civivo

Leggi su Riminitoday.it

Recuperare i semi, far rinascere piante che sembrano appassite, rimettere inle gemme, moltiplicare i bulbi, interrare una pianta per disseminarne altre dieci in nuovi spazi verdicittà.diventa una delle‘madri’ di nuove piante che vanno a colonizzare altri.