Iltempo.it - Da Michael Jackson ai Beach Boys: quando le canzoni finiscono in tribunale

Omaggio o plagio? Nella musica il confine si assottiglia fin quasi a scomparire, portando le grandi star nelle aule di. Molti artisti di fama internazionale si sono trovati a dover affrontare cause per presunte somiglianze con brani preesistenti. Alcuni casi hanno fatto scuola, altri hanno lasciato strascichi polemici, altri si sono risolti con accordi economici milionari. A dimostrazione che la linea su cui corrono i diritti d'autore è sottilissima. Ciò che è certo è che,si tratta di melodie, la giustizia non guarda in faccia nessuno, neanche le più grandi leggende della musica. Al centro divi internazionali e stelle della canzone italiana accomunate dalla voglia di far valere i propri diritti in dispute che hanno scosso l'industria musicale. Al Bano vsAl Bano accusòdi aver plagiato «I Cigni di Balaka» in «Will You Be There».