Da Cisl 10 000 cartoline contro aumento Irpef | consegna in Regione Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

in10.000per revocare l’. Lein sacchi di juta.L’iniziativa lunedì 10 marzo, con presidio in piazza Duomo a Firenze, davanti a Palazzo Sacrati Strozzi. Al termine, rende noto, una delegazione del sindacato è stata ricevuta dal responsabile della segreteria del presidente Giani. (Foto Ufficio stampa)Silvia Russo, segretaria generaledopo ladelle“firmate dai toscani”: “Il presidente Giani ci ha fatto sapere tramite il responsabile della sua segreteria che ci incontrerà per parlare anche di questo problema, confidiamo che ciò avvenga a breve, perché abbiamo delle idee da proporre su come poter tornare indietro e rivedere l’dell’addizionale regionale”.“Il presidente Giani ci ha fatto sapere che ha ben chiaro il problema e considera come un suo impegno personale, come ci aveva detto personalmente lo scorso anno, la revisione di quell’all’addizionale regionale, e che si è caricato di questo problema nella discussione che c’è stata nella maggioranza sul bilancio, ma che non è stato possibile farlo, anche alla luce del fatto che si tratta dell’ultimo della legislatura.