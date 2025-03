Secoloditalia.it - Cristicchi zittisce gli intellò della sinistra che lo attaccano e etichettano: “A destra ho trovato sempre un’apertura mentale maggiore”

Sarà la tendenza in voga nei salotti radical chic e nei consessi dell’intellighenzia die nel dietro le quinte di artisti e maître à penser a etichettare rapidamente come “reazionario” chiunque non si conformi ai suoi dogmi e ai suoi stereotipi culturali; sarà che a lungo l’universo progressista si è ritenuto il depositario di temi e materie di cui, azionando le leve imprenditoriali – dalla cinematografia alla musica – si è convinto di avere una sorta di copyright ida gestire in esclusiva; sarà perché chiunque sfugga a un marchio di fabbrica marcato e definito viene guardato con curiosità e sospetto, quando non tirato per la giacchetta e strattonato, fatto sta che da tempo ormai – galeotto fu Magazzino 18, uno spettacolo teatrale sulle Foibe e sugli esuli istriani, ma ora anche l’ultima performances sanremese ha fatto il suo – l’identità politica di Simonesolletica la curiosità e anima un dibattito che tiene costantemente e alacremente banco.