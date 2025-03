Cityrumors.it - Crisi Juve, Tacchinardi: “Bonus finiti. Vlahovic? Tanta personalità, ma se non lo fai sentire forte…”

Leggi su Cityrumors.it

L’ex capitano della squadra bianconera è amareggiato: “Criticare Motta è come sparare sulla croce rossa, mi spiace io ci credevo tanto”Amareggiato e deluso per i risultati. E lui dintus sa tutto e di più, avendo anche portato la fascia di capitano in un momento tosto e anche vincente, ma per Alessioquestaè “una delusione continua“, con giocatori che “sembrano irriconoscibili“, anche se, per esperienza personale e vissuta da lui in prima persona “non è facile parlare senza sapere quello che succede dentro, anche perché qualcosa dentro che non va c’è.“.: “, ma se non lo faiforte.” (Ansa Foto) Cityrumors.itTra i giocatori che non sembrano essere più se stessi e che vanno a corrente alternata, quando in realtà in passato hanno dimostrato non solo di essere forti, ma giocatori dantus come Dusan, la sua regressione è impressionante.