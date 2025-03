"Credo" è il nuovo singolo del rapper milanese Mondo Marcio

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 mar. (askanews) – Esce venerdì 14 marzo “”, ildi, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italia. Dopo la pubblicazione dei singoli “Città del Fumo pt.2” con Vale Pain, la traccia “Kerosene” con Tokyo e la riedizione del suo album d’esordio “”, l’artista torna con una nuova traccia, che sabato 15 marzo sarà performata dal vivo sul palco dell’Allianz Club di Milano per l’ottavo evento di The Art of Fighting, una delle più prestigiose riunioni di pugilato in Italia. Un brano profondamente intimo, il cui titolo allude al concetto di fede personale: le battaglie che ciascuno di noi porta avanti, le cause a cui già da piccolissimi scegliamo di legarci e che si scontrano con la realtà contemporanea, unin cui siamo tutti frammentati, divisi da una società che ci allontana dal nucleo dell’esistenza.