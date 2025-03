Terzotemponapoli.com - Costi e Ferrarese a Stile TV sul Napoli di Conte

TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giandomenico, dirigere sportivo ed ex braccio destro di Giuntoli al“9 giornate sono poche, ma sempre tante per fare una previsione. Ilha fatto un lavoro pazzesco, c’è da inginocchiarsi dinanzi al lavoro fatto dalla società e dacol suo staff, è qualcosa di incredibile. Antonio è bravo a scegliersi le situazioni, è bravo a farsi prendere i giocatori, ma è il più bravo al mondo per vincere subito il primo gran premio. Se una società vuole vincere,è il numero 1 al MondoSe una società vuole vincere,è il numero 1 al Mondo, lo ha dimostrato in passato, lo sta dimostrando adove ha fatto un miracolo. Non pensavo assolutamente che ilpotesse essere già vincente con le scorie che si portava dietro.