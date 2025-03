Così davanti a tutti? Zeudi beccata a mostrare strani appunti a Shaila e Chiara esplode il caso al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Di Palma è una concorrenti più chiacchierate e amate di questa edizione del. Il suo flirt con Helena e poi l’avvicinamento con gli Shailenzo le hanno permesso di conquistare il cuore di molti spettatori, tanto che la sua posizione nella casa si è consolidata tra le preferite dal pubblico. Negli ultimi giorni, infatti, anche i risultati dei sondaggi sembrano confermare il suo status di favorita, con una crescente possibilità di arrivare in finale insieme a Lorenzo e Jessica.Secondo l’ultimo sondaggio,è in testa nella vittoria del televoto che incoronerà la terza finalista del reality, segno che la sua popolarità è in costante ascesa. Merito anche del forte sostegno che riceve dai suoi fan, in particolare dal fandom “Zelena” e dal clan “Shailenzo”, che contano i fan die Lorenzo, ma anche chi simpatizza pere Giglio.