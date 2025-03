Liberoquotidiano.it - "Così almeno...". Juve Travolta, Thiago Motta a rischio esonero: le parole a caldo sconvolgono il mondo bianconero

L'Atalanta asfalta lantus 4-0, allo Stadium i tifosi bianconeri prima fischiano e poi escono a metà ripresa. E orasembra davvero a: forse non immediato, ma a fine campionato, risultati alla mano, la posizione del tecnico italo-brasiliano potrebbe non essere piùsalda. Ledell'ex allenatore del Bologna a, a fine gara, non aiutano a rasserenare gli animi né a rassicurare l'ambiententino. Dichiarazioni che sembrano dettate più dall'amarezza e dalla recriminazione (anche nei confronti dei giornalisti) che non da una lucida analisi di quello che non ha funzionato, contro la scatenata banda Gasperini e in generale in tutta la stagione., insomma, che potrebbero spingerlo un po' più vicino all'addio, involontariamente. "Oggi era una partita complicata contro una squadra che voleva giocare molto sui nostri errori, poi dopo l'episodio del rigore, di cui ho parlato anche con l'arbitro, abbiamo sofferto a livello mentale senza reagire nel modo migliore.