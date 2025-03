Arezzonotizie.it - "Cos'hai combinato?". Il foulard, lo strangolamento, l'ex dipendente comunale in manette. I retroscena

"Venite, ho ucciso la mia mamma". Queste le parole che Giuseppina Martin, storicadel Comune di San Giovanni Valdarno ormai in pensione, 66 anni compiuti, ha pronunciato al telefono quando ha chiamato la caserma dei carabinieri di San Giovanni Valdarno. In via Enrico Fermi si era da.