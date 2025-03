Lettera43.it - Cos’è la malattia PolG di cui è morto il principe Federico di Lussemburgo

Lutto nella famiglia reale di. Il, figlio minore di Robert e di Giulia di Nassau, èsabato 1 marzo all’età di 22 anni per unamitocondriale rara legata alla. L’annuncio è arrivato con un breve comunicato dei parenti sul sito ufficiale della fondazione che lo stesso sovrano aveva istituito nel 2022 per accelerare la ricerca e individuare una potenziale cura. «Papà, sei orgoglioso di me?», ha detto il giovane nei suoi ultimi istanti, prima di congedarsi anche dal fratello Alexander, la sorella Charlotte e dai cugini.ladi cui èildiRaragenetica,dilaera stata diagnosticata all’età di 14 anni. Si tratta, come si legge sul sito ufficiale della fondazione, di un disturbo che priva le cellule del corpo di energia, causando una progressiva disfunzione e insufficienza degli organi.