Ilgiorno.it - Cos’è la malattia di Lyme trasmessa dalle zecche: sintomi, diagnosi, cura e mortalità

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ladi, nota anche come borreliosi di, è un’infezione battericaall’uomo attraverso il morso diinfette del genere Ixodes. Ipossono presentarsi anche molto tempo dopo la puntura e la, in molti casi, non è facile. Raramente porta a conseguenze letali, ma può accadere, come è successo al ragazzino bresciano di 13 anni deceduto nelle scorse ora all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Come si trasmette Dove si trovano ledellaCome si diagnostica Come siCome si trasmette ladiLesi infettano nutrendosi del sangue di animali portatori del batterio, come roditori, cervi e uccelli. Una volta infette, possono trasmettere Borrelia agli esseri umani e ad altri animali attraverso il loro morso.