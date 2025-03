It.insideover.com - Cosa sta accadendo in Siria?

Leggi su It.insideover.com

Cellule dormienti che, alla prima occasione o al primo input, hanno dato immediato segnale di risveglio. È questo, in poche parole, quello che stain. Le cellule in questione sono i gruppi fedeli al passato regime di Bashar Al Assad, pronti a imbracciare nuovamente le armi dopo l’ingresso trionfale di Al Joulani e delle milizie islamiste a Damasco lo scorso 8 dicembre. In tal modo, si è avverato quanto previsto da più parti subito dopo la fuga di Assad dal palazzo presidenziale: la fine del regime della famiglia Assad, durato più di mezzo secolo, non ha coinciso con la fine della guerra civile che nel Paese arabo va avanti dal 2011. Gli scontri tra Latakia e TartusTutto è iniziato a Jableh il 6 marzo scorso. Qui, a pochi chilometri dalla città di Latakia, un’imboscata ha ucciso 48 membri delle nuove forzene fedeli ad Al Joulani.