Notizie.com - Cosa sta accadendo alla base italiana di Aviano e cosa c’entrano Elon Musk e il Doge: “Bloccate le carte di credito”

Leggi su Notizie.com

Scontentodi. Il nome ditorna protagonista in Italia mentre è in corso un acceso dibattito politico su Starlink.Seconda mail daper i civili italiani ad, polemica Uil: “In Italia non siamo negli Usa, noi paese democratico” (ANSA) Notizie.comBlocco per 30 giorni delledie delle assunzioni di civili italiani fino a data da destinarsi in tutte le basi americane nel nostro paese. La disposizione è recentissima ed è stata resa noto da poco anche alle segreterie nazionali dei sindacati. A parlare è Roberta Del Savio, coordinatrice sindacale Fisascat Cisl delladiche ha voluto specificare: “Abbiamo appreso dsegreteria nazionale che c’è stato un blocco delle assunzioni dei civili italiani in quelle che sono le basi americane in Italia”.