Cosa sono le pellicole adesive e a cosa servono?

Negli ultimi anni, le pellicole adesive sono diventate sempre più popolari grazie alla loro versatilità e facilità di applicazione. Ma cosa sono le pellicole adesive e a cosa servono? Si tratta di sottili strati di materiale vinilico o polimerico dotati di un lato adesivo, che possono essere applicati su diverse superfici per scopi decorativi, protettivi o funzionali.Disponibili in una vasta gamma di colori, finiture e texture, le pellicole adesive vengono utilizzate in numerosi settori, dall'interior design alla pubblicità, dall'automotive alla protezione solare. La loro capacità di aderire perfettamente a superfici lisce e la possibilità di rimuoverle senza lasciare residui le rendono una soluzione ideale per chi desidera personalizzare o proteggere oggetti e ambienti in modo rapido ed efficace.