Cosa fai qui l’8 marzo? Vai a fare la prostituta | insulti sessisti all’arbitra dalla madre di un giocatore di basket Partita sospesa

Sabato 8era la Giornata internazionale della donna, la ricorrenza nata per rimarcare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e per la loro emancipazione. Ma a Motta di Livenza (Treviso), durante unadidi Divisione Regionale 1, la mamma di unha pensato bene di rivolgere degliAlice Fornasier. In palio c’erano solo due punti che non hanno cambiato nulla in classifica. “ci fai qui l’8? Vaila, vai a casa”, ha gridato la donna.Una gara equilibrata e corretta, fino al terzo minuto dell’ultimo quarto quando, con i padroni di casa sul +4, Fornasier ha sentito una serie diprovenire dagli spalti e ha sospeso subito il match. È rimasta lì, ferma al centro del campo, visibilmente turbata. E poi è scoppiata in lacrime.