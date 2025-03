Agi.it - Cosa è la malattia rara legata al gene Polg che ha ucciso il principe del Lussemburgo

Leggi su Agi.it

AGI - Lache ha causato la morte delFrederik delsi chiama sindrome di Alpers, o sindrome di Alpers-Huttenlocher, e la sua incidenza è stimata in un caso su 100.000-250.000. Si tratta di una grave patologia a esordio infantile caratterizzata da regressione dello sviluppo neurologico, crisi epilettiche refrattarie al trattamento, insufficienza epatica e, in alcuni casi, ipotonia e moderato ritardo dello sviluppo. La sindrome è principalmente causata da mutazioni nelnucleare, responsabile della replicazione del Dna mitocondriale, presente in numerose copie all'interno di organelli chiamati mitocondri. "L'eredita' - si legge sul sito di Telethon - è di tipo autosomico recessivo: per manifestare i sintomi occorre ereditare una mutazione da ciascun genitore, che risultano portatori sani.