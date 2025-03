Lanazione.it - Cortona, una nuova serie di incontri con «Nati per Leggere». Il Comune aderisce anche alla formula musicale

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 –, unadicon «per». IlIl progetto per favorire la lettura riparte da martedì 11 marzoBiblioteca di Camucia. A primavera iniziano glidedicati all’educazioneÈ in partenza unadidedicati ai libri e alle famiglie con «perinsieme», l’iniziativa per promuovere la lettura nelle famiglie con bambini fino a 6 anni di età. Il secondo ciclo distagionale parte dall’11 marzo alle 16,30Biblioteca di Camucia, in via Sandrelli. Per partecipare non è necessaria la prenotazione. «Il programmaper- dichiara l'assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - cresce e acquistaunadimensione, quella dell’educazionemusica.