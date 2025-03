Lanazione.it - Corso macellaio, un'opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro

Arezzo, 10 marzo 2025 – Costruirsi un futuro riscoprendo un mestiere che non conosce crisi. È l’offerta da Confcommercio Firenze-Arezzo a chi non lavora o sta cercando un nuovo impiego. Ora potranno iscriversi algratuito “Agri Tuscany” per diventare macellai. Il per, che si svolgerà all’Accademia del Gusto in via Newton ad Arezzo, permetterà ai partecipanti di formarsi nella lavorazione e commercializzazione delle carni e dei salumi, un settore in crescita e alla ricerca di personale qualificato. Finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì, il programma prevede un totale di 900 ore di formazione, suddivise tra teoria e pratica. Le lezioni si terranno da aprile 2025 a gennaio 2026, con 520 ore di formazione in aula, 350 ore di stage in aziende del settore e 30 ore di orientamento professionale.