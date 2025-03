Ilgiorno.it - Corruzione urbanistica a Usmate Velate: chieste condanne per il funzionario comunale e tre imprenditori

(Monza Brianza), 10 marzo 2025 - Otto anni di reclusione per l'ex responsabile dell'ufficio tecnico Antonio Colombo e rispettivamente 4 anni e mezzo, 2 anni e 9 mesi e 1 anno e mezzo di reclusione per gliGaldino Magni, Antonella Cantù e Donato Magni. Queste le ridi condanna presentate dal pm della Procura di Monza Carlo Cinque per gli imputati della presuntaal Comune diche hanno chiesto il processo abbreviato all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Silvia Pansini. Per Colombo il pm ha chiesto anche la confisca del cantiere di via Manara già posto sotto sequestro lasciando sotto choc i 24 promissari acquirenti degli appartamenti realizzati dal costruttore Alberto Riva (a sua volta imputato ma che non ha scelto riti alternativi) e ritenuto una lottizzazione abusiva.