Corriere dello Sport – una squadra nel suo futuro

2025-03-10 21:26:00 Il:ROMA – Domani termina la squalifica di 18 mesi per doping di Paul Pogba, segnando la fine di un periodo difficile per il centrocampista francese, caratterizzato da infortuni e vicende personali complicate, tra cui un tentativo di sequestro. Inizialmente sospeso per quattro anni dopo essere risultato positivo ai metaboliti non endogeni del testosterone (DHEA) in seguito alla partita Juve-Udinese del 20 agosto 2023, la sua pena è stata ridotta a 18 mesi dal Tribunale Arbitrale(TAS).Ildi Pogba: unainteressataAttualmente residente a Miami, Paul Pogba è determinato a ripartire. Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 62 milioni di follower, è pieno di immagini di allenamenti intensivi, segno della sua volontà di tornare ai massimi livelli.