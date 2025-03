Coppa del Mondo di Fioretto l’Italia domina le gare a squadre | è doppio oro azzurro

Leggi su Ilfaroonline.it

Il Cairo –e vince tuttodelnella domenica del Cairo: si chiude con unoro, nelle due prove adisputate, la tappa didelin Egitto. Suona due volte l’Inno di Mameli nello spazio di pochi minuti, prima in onore del quartetto femminile composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini, e poi per il team maschile che ha primeggiato con Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi. Per entrambe leitaliane vittorie in finale contro gli Stati Uniti e inizio eccellente per il nuovo corso del Commissario tecnico Simone Vanni che chiude la trasferta egiziana con cinque podi complessivi (tre ori, un argento e un bronzo).Il cammino vincente deldelfemminile è iniziato con il netto successo negli ottavi di finale sulla Germania per 45-15.