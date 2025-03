Inter-news.it - Convocati Feyenoord per la sfida all’Inter: un’assenza pesantissima!

Diramata la lista dei giocatoridelin vista della partita di domani contro l’Inter in Champions League. Van Persie dovrà fare i conti con.LISTA – Domani ilgiocherà contro l’Inter nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 di Rotterdam a favore dei nerazzurri. Robin van Persie ha stilato la lista dei 22 giocatoriper il match di San Siro. Cattive notizie per gli olandesi che dovranno fare a meno del loro giocatore migliore, ossia del brasiliano Paixao. Non sarà della partita neanche l’altro giocatore titolare nella partita di andata in attacco, ossia Osman, perché squalificato. Rispetto a sette giorni fa, c’è il recupero in difesa di Trauner. Per il resto tanti ragazzi giovaniper l’ex grandissimo attaccante di Arsenal e Manchester United.