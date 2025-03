Puntomagazine.it - Controllo straordinario del territorio a Giugliano in Campania: 45 persone identificate, 21 veicoli controllati e 14 sequestrati

Operazione congiunta ae contestate numerose violazioni del Codice della Strada.Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato undelin.In particolare, gli agenti del Commissariato di-Villaricca, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e Metropolitana, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato unin prossimità di un campo rom nei pressi di via Carrafiello aindove hanno identificato 45, controllato 21, di cui 14 sottoposti a sequestro e contestato 25 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e per mancato possesso dei documenti di circolazione.