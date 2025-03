Lanazione.it - Contro il Pisa 200 panchine in B per D'Angelo

Arrivato sulla panchina dello Spezia nel novembre 2023 proprio dall’esperienza alla guida del, ironia della sorte, Luca D’taglierà il traguardo delle 200in Serie B proprio nell’attesissimo derby, alle spalle di Giovanni Stroppa, Rolando Maran, Roberto Breda e Fabrizio Castori. Sarà inoltre la sua 54a presenza sulla panchina dei bianconeri. I successi ottenuti parlano per lui: approdato nella città ligure col compito di salvare una squadra in piena lotta per non retrocedere, è riuscito a tirare fuori lo Spezia dalla zona playout. I suoi numeri sulla panchina, nell’attuale stagione, sono davvero notevoli: la media punti attuale è di 1.82 per gara. La sorte ci metterà ulteriormente lo zampino: troverà infatti di fronte due giocatori da lui lanciati al, Adam Nagy e Stefano Gori.