Conto BancoPosta, qual è il migliore del 2025 e qual è più conveniente

Al giorno d’oggi avere uncorrente, bancario o postale, è fondamentale per la gestione quotidiana del proprio denaro. Tra le opzioni migliori disponibili sul mercato c’è ilofferto da Poste Italiane e pensato per chi cerca delle soluzioni semplici. Aprire tale tipologia diè spesso più semplice rispetto a quelle proposte dalle banche in quanto queste ultime in alcuni casi richiedono un reddito minimo.Ecco dunquei sono le caratteristiche deli le migliori opzioni deldi base standard e per pensionatiEsistono due tipologie di, c’è ildi base standard e pensionati e quello che ha come opzioni la start giovani, la start, la medium e la plus.Partiamo dal primo ovvero quello di base grazie ale è possibile effettuare i servizi fondamentali di incasso e pagamento.