Iltempo.it - Continuano i massacri di civili alawiti in Siria. Il nuovo leader: “Commissione d'inchiesta”

Sono più di 970 imorti in 72 ore in, vittime di esecuzioni nell'ovest del Paese arabo, nell'ambito dell'offensiva delle forze agli ordini di Ahmad Al-Sharaa contro gruppi legati al deposto regime di Bashar al-Assad. Sul suo sito web l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede nel Regno Unito e fonti in, parla di almeno 973 morti, donne e bambini compresi, dall'avvio dell'operazione venerdì scorso, e di quasi 40. L'area più colpita è quella di Latakia, dove si contano almeno 545 morti tra i, seguita da quelle di Tartus, con 262 vittime, e Hama, con 156. Almeno dieci le vittime a Homs. Al-Sharaa ha annunciato ieri la creazione di unad'per «preservare la pace civile». Ne faranno parte tre componenti, compresi i governatori di Latakia e Tartus.